Импорт рыбы в Россию может сократиться на треть

Импорт рыбы в Россию может сократиться на треть
Лосось содержит омега-3 жирные кислоты. Фото: pixabay.com

Поставки импортной рыбы в Россию в этом году из-за антироссийских санкций сократятся на треть по сравнению с прошлым годом. Как передает РБК, об этом говорится в исследовании Ассоциации добытчиков минтая.

Предполагается. что по итогам этого года поставки рыбной продукции снизятся до 385 тыс. т (1,5 млрд долларов). В прошлом году этот показатель составил 579 тыс. т (2,1 млрд долларов).

Около 17%, большую долю, в рыбном импорте составляют лосось и форель. Это 100 ттыс. тонн в прошлом году. Далее идут мороженые креветки (86 тыс. 100 т), скумбрия (77 тыс. 300 т) и мороженая сельдь (55 тыс. 700 т).

После санкций, связанных с присоединением Крыма в 2014 году, рыбный импорт упал примерно в два раза.

В марте некоторые ведущие поставщики рыбы на российский рынок решили ограничить отгрузку продукции. Эо в том числе компании с Фарерских островов и из Гренландии, в группе риска также могут находиться поставки из Новой Зеландии.

Кроме того, рыба подорожала из-за девальвации рубля и перераспределения спроса внутри потребительской корзины.

Креветки, селедку и скумбрию частично может заменить отечественная продукция.

Ранее российские переработчики рыбы попросили правительство ограничить экспорт биоресурсов, чтобы обеспечить внутренний рынок.

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