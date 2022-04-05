Экономист Беляев: новые антироссийские санкции можно обойти

Новые санкции в отношении России для рядовых граждан обернутся очередным повышением цен на различные товары, считает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев.

В беседе с «Вечерней Москвой» он пояснил, что в случае введения новых санкций будут задействованы определенные внешнеторговые приемы. Это позволит оформить товарные грузы так, чтобы они могли попасть в Россию в обход закрытых логистических коридоров.

Для этого российские компании должны будут переоформлять документы, транспортные накладные и т. д. В любом случае номенклатура определенных товаров сократится, как и спектр ввозимой продукции. В основном на рынок будут попадать наиболее востребованные категории товаров. Удлинятся логистические цепочки, которые увеличат транспортные издержки.

Напомним, ЕС готовит новые санкции в отношении РФ, в том числе вероятное закрытие границ для отечественных перевозчиков, запрет на импорт древесины, цемента, химикатов из России, икры и водки на территорию западных стран.