Верховный суд РФ поддержал введение ответственности за исполнение санкций

Клишас заявил, что ВС поддержал идею ввести уголовную ответственность за исполнение санкций в России. Фото: Совет Федерации РФ. Фото: Госдума

Клишас заявил, что ВС поддержал идею ввести уголовную ответственность за исполнение санкций в России. Фото: Совет Федерации РФ. Фото: Госдума

Верховный суд поддержал инициативу о введении уголовной ответственности за исполнение санкций в России.

Об этом сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России», — написал Клишас в своем Telegram-канале.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак говорил, что в стране зафиксированы случаи, когда местные компании отказывались работать с подсанкционными банками и организациями из-за риска самим попасть в ограничительные списки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Европе может начаться голод из-за антироссийских санкций.