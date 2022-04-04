Верховный суд РФ поддержал введение ответственности за исполнение санкций

Верховный суд поддержал инициативу о введении уголовной ответственности за исполнение санкций в России.
Об этом сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России», — написал Клишас в своем Telegram-канале.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак говорил, что в стране зафиксированы случаи, когда местные компании отказывались работать с подсанкционными банками и организациями из-за риска самим попасть в ограничительные списки.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Европе может начаться голод из-за антироссийских санкций.