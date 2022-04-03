В Европе может начаться голод из-за антироссийских санкций

Хлеб в Польше будет стоить в четыре раза дороже. Фото: Pixabay

Хлеб в Польше будет стоить в четыре раза дороже. Фото: Pixabay

Европе грозит голод из-за отказа от российского газа и отсутствия поставок зерна в Европу. Об этом пишет иранское издание Farda.

Ранее бывший премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что хлеб в стране будет стоить в четыре раза дороже, если посевная на Украине сорвется, а поставок зерна из России не будет.

Хотя экс-чиновник говорил о Польше, такие же проблемы угрожают и другим странам Европы.

Еще одна опасность для континента — подорожание топлива. ЕС отказался покупать российский газ за рубли, из-за этого цены резко взлетели. Это отразилось на стоимости энергии и автомобильного топлива, что в свою очередь будет влиять на поставки различных товаров, в том числе., продовольствия, пишет Farda.

Кроме того, помимо посевной на Украине события в стране ударили и по транзиту продовольствия через республику. На Россию и Украину приходилось около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% кукурузы, и сокращение поставок из двух стран приведет подорожанию продовольствия по всему миру.