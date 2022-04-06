«Телефонные террористы» решили «заминировать» почти все в Петербурге

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Поступили угрозы с элетронного адреса о заминировании всех банков. Фото: Baltphoto

В Петербурге 5 апреля поступили угрозы с элетронного адреса о заминировании всех банков, административных зданий, вокзалов, театров, ТЦ, ТРЦ и так далее. Как стало известно Gazeta.SPb, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, поступили сообщения о якобы заминировании школ в Василеостровском, Выборгском; Калининским, Красносельском, Пушкинском, Невском районах, частного детского сада «Джунглики» в Калининском районе, Эрмитажа, территории Дворцовой площади, станции метро «Проспект Ветеранов».

Были эвакуированы 70 человек. Взрывчатые вещества обнаружены не были. Возбуждены уголовные дела.

Напомним, до этого в Петербурге «минировали» 72 станции метро, больницы, ТРК «Питер радуга» и Юго-Западную ТЭЦ — всего 56 городских объектов и 72 станции метро.

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