«Телефонные террористы» решили «заминировать» почти все в Петербурге

Поступили угрозы с элетронного адреса о заминировании всех банков. Фото: Baltphoto

Поступили угрозы с элетронного адреса о заминировании всех банков. Фото: Baltphoto

В Петербурге 5 апреля поступили угрозы с элетронного адреса о заминировании всех банков, административных зданий, вокзалов, театров, ТЦ, ТРЦ и так далее. Как стало известно Gazeta.SPb, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, поступили сообщения о якобы заминировании школ в Василеостровском, Выборгском; Калининским, Красносельском, Пушкинском, Невском районах, частного детского сада «Джунглики» в Калининском районе, Эрмитажа, территории Дворцовой площади, станции метро «Проспект Ветеранов».

Были эвакуированы 70 человек. Взрывчатые вещества обнаружены не были. Возбуждены уголовные дела.

Напомним, до этого в Петербурге «минировали» 72 станции метро, больницы, ТРК «Питер радуга» и Юго-Западную ТЭЦ — всего 56 городских объектов и 72 станции метро.