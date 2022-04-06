В Совете Федерации поддержали идею отдыхать десять дней в мае

На длинных майских праздниках можно будет хорошо отдохнуть. Фото: Google View

На длинных майских праздниках можно будет хорошо отдохнуть. Фото: Google View

Заместитель главы экономического комитета Совета Федерации РФ Иван Абрамов одобрил идею вице-спикера Госдумы от фракции «Новые люди» Владислава Даванкова продлить майские праздники в этом году до десяти дней – с 1 по 10 мая.

Как заявил Абрамов, продление майских праздников позволт людям нормально отдохнуть, ведь «в такие непростые времена гражданам нужно давать передышку».

По его мнению, у людей психологическое выгорание. Это связано с пандемией коронавируса, а затем с последовавшими антироссийскими санкциями. А на майских «каникулах» люди могут посадить урожай и пообщаться с близкими. Тем более, полагает сенатор, к этому времени коронавирусные ограничения в России будут сняты.

К тому же длинные майские праздники могут стать своеобразной компенсацией за новогодние каникулы, которые попали на разгар ковидных ограничений.

Коммерческие же структуры сами могут определиться с рабочим графиком в начале мая.