Глава дипломатии ЕС признал, что рубль хорошо противостоит санкциям

Российский рубль хорошо противостоит санкциям. Об этом в интервью радиостанции COPE заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, рубль продемонстрировал сильную устойчивость.

«Путин сейчас настаивает на том, чтобы за газ платили в рублях, чтобы поддержать валюту. Посмотрим, что произойдет», — сказал он.

Напомним, в марте президент РФ Владимир Путин в марте поручил Центробанку, «Газпрому» и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли. Указ уже подписан, Москва будет считать неисполнением контрактных обязательств оплату газа не в рублях с 1 апреля.

Газпромбанк откроет специальные валютные и рублевые счета для оплаты газа иностранцами. Те должны переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте, банк продает ее на Мосбирже, затем будут проводить расчеты с поставщиком газа.