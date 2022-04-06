Назван самый приятный запах в мире

Назван самый приятный запах в мире
Самым приятным для людей стал запах ванили. Фото: pixabay

Шведские ученые назвал аромат, который нравится большинству людей. Это оказался запах ванили.

Аромат ванили приятен для всех людей, независимо от того, в какой части света они родились, говорится в статье журнала Current Biology. Нравится людям и запах этилбутирата, который пахнет персиками.

Ученые из Оксфордского университета и Каролинского института изучили девять групп людей и выяснили, что этническое проихождение особой роли в восприятии запахов не играет.

Интересно, что самым неприятным стал запах изовалериановой кислоты (он есть в сыре, соевом молоке, яблочном соке и поте ног).

Всего в исследовании приняли участие 235 человек.

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