В Петербурге за сутки «заминировали» 26 театров и 452 банка

В Петербурге за сутки &#171;заминировали&#187; 26 театров и 452 банка
Объекты в Петербурге "минируют" каждый день. Фото: pixabay.com

«Телефонные террористы» сообщили о минировании за последние сутки почти 1,5 тыс. зданий. Как стало известно Gazeta.SPb, угрозы минирования поступили с нескольких электронных адресов.

Сообщалось, что взорвутся 246 административных зданий, 574 учебных заведения, 13 медучреждений, 26 театров, 452 банка, 146 ТЦ и один вокзал.

з трех учебных заведений и одного административного здания были эвакуированы 676 человек.

В половину седьмого вечера обследование объектов было завершено, взрывчатые вещества обнаружены не были.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 5 апреля в Петербурге «минировали» все банки, административные здания, вокзалы, театры, ТЦ, ТРЦ, Эрмитаж, Дворцовую площадь, станцию метро «Проспект Ветеранов».

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