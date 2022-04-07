В Петербурге за сутки «заминировали» 26 театров и 452 банка

Объекты в Петербурге "минируют" каждый день. Фото: pixabay.com

Объекты в Петербурге "минируют" каждый день. Фото: pixabay.com

«Телефонные террористы» сообщили о минировании за последние сутки почти 1,5 тыс. зданий. Как стало известно Gazeta.SPb, угрозы минирования поступили с нескольких электронных адресов.

Сообщалось, что взорвутся 246 административных зданий, 574 учебных заведения, 13 медучреждений, 26 театров, 452 банка, 146 ТЦ и один вокзал.

з трех учебных заведений и одного административного здания были эвакуированы 676 человек.

В половину седьмого вечера обследование объектов было завершено, взрывчатые вещества обнаружены не были.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 5 апреля в Петербурге «минировали» все банки, административные здания, вокзалы, театры, ТЦ, ТРЦ, Эрмитаж, Дворцовую площадь, станцию метро «Проспект Ветеранов».