Спецнапитки для России: PepsiCo придумала, как ей остаться в стране

Крупнейший производитель напитков PepsiCo, заявившй ранее об уходе из России и приостановке продаж Pepsi, Mirinda и 7UP, сейчас ищет возможности остаться и работать в стране. Одним из вариантов может быть новый ассортимент продукции, новые продукты под другими названиями и в других упаковках, расширение локальных брендов.

Как пишет «Коммерсант», PepsiCo провела презентацию, где рассказала j газированных напитках, которые могут заменить в России старые бренды.

«На слайде представлены восемь позиций продукта New Cola: в пластиковых бутылках объемом от 0,33 л до 2,25 л, алюминиевой банке 0,33 л и стеклянной бутылке 0,25 л. Напитки со вкусом апельсина и лимона с лаймом значатся под брендом Fruitz!», — говорится в сообщении.

Также сообщается о возможности расширения ассортимента местного бренда «Русский дар».

Напомним, 8 марта о приостановке деятельности в России объявила Coca-Cola.