Coca-Cola заявила о приостановке бизнеса на территории России

Компания Coca-Cola объявила, что прекращает ведение дел в России. Фото: pixabay

Компания Coca-Cola объявила, что прекращает ведение дел в России. Фото: pixabay

Американская компания The Coca-Cola Company (бренды Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья», Bonaqua) заявила о решении приостановить свою работу в России.

При этом в заявлении компании не уточнили, какие именно меры это предусматривает, сообщил ТАСС.

В сообщении также говорится, что компания продолжит отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств.

Компания PepsiCo также сообщила о решении приостановить продажу в России прохладительных напитков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. В итоге магазины массово закрываются, а их сервисы перестают принимать заказы, принося крупные потери российскому рынку. Большинство россиян эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.