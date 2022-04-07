В Петергофе под снегом запустили фонтаны — пока в тестовом режиме

В Петергофе под снегом запустили фонтаны &#8212; пока в тестовом режиме
Официально фонтанный комплекс в Петергофе заработает 23 апреля. Фото: ГМЗ "Петергоф"

В музее-заповеднике «Петергоф» в тестовом режиме включили фонтаны. Между тем в Петербурге опять «в полном разгаре» зима. И «Большой каскад» и «Самсон» работали под хлопьями снега. Полюоваться на такое красивое зрелище можно еще несколько дней.

Сейчас перед началом сезона идет проверка всех гидротехнических инженерных систем. Официально фонтанный комплекс в Петергофе заработает 23 апреля.

Кроме того, сотрудники уже начали освобождать скульптуры парка из зимних защитных деревянных «упаковок».

Ранее Gazeta.SPb писала, что ГАТИ выдала разрешение на подключение в мае фонтана «Рождение Афродиты» в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте, 64-66. В саду Сан-Галли будет не оригинальный фонтан, созданный в 1880-х годах, а его копия.

Оригинальная скульптура фонтана была чугунной и покрыта медью, фонтан разрушили химические процессы. Копия будет сделана из бронзы.

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