«Лента» запустила свой бренд косметики из Южной Кореи

Однак из крупнейшх розничных сетей в России «Лента» запустила собственную косметическую марку. Это средства ухода, которые производятся в Южной Корее, сообщает «Прайм».

Новый бренд называется INO. В составе продукции, которая включает в себя 46 позиций, — жемчуг, водоросли и термальная вода.

Чистая прибыль «Ленты» в прошлом году составила 13,646 млрд руб., сократившись на 21,8%.

Напомним, американская косметическая компания Estée Lauder заявила ранее о приостановке деятельности в России. В Estée Lauder входят бренды Clinique, MAC, Tom Ford и другие.

На этом фоне завод «Невская косметика» заявил, что готовится увеличить производство в три раза и ищет возможности импортозамещения сырья.