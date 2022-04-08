В Петербурге начали сносить манеж лейб-гвардии Финляндского полка

В Петербурге начали сносить манеж лейб-гвардии Финляндского полка
На Васильевском острове сносят манеж Финляндского полка. Фото: скриншот видео от Бориса Вишневского/ВК

На Васильевском острове сегодня приступили к сносу здания манежа лейб-гвардии Финляндского полка. Об этом сообщил депутат ЗакСобрания города Борис Вишневский.

Депутат опубликовал на своей странице «ВКонтакте» видео, как экскаватор демонтирует второй этаж здания.

Вишневский подчеркнул, что утром 8 апреля в комитет по охране памятников (КГИОП) было подано заявление о признании здания манежа объектом культурного наследия. До рассмотрения документа работы по демонтажу должны быть запрещены.

Накануне депутат сообщал, что Горсуд отменил решение нижестоящей инстанции о признании незаконным разрешения на строительство жилого комплекса на месте манежа.

Здание манежа было построено в 1854 году, что подтверждается историческими фото. При этом в Петербурге закон запрещает сносить дореволюционные постройки. Тем не менее в документах официальным годом строительства манежа значится 1938.

В первой инстанции суд обязал исправить дату на 1854 год. Но Горсуд отменил это решение, в связи с чем снос манежа стал возможным.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что снос кинотеатра «Прибой» возобновился на Васильевском острове.

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