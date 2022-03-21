Снос кинотеатра «Прибой» возобновился на Васильевском острове

Ожидается, что работы полностью закончат к концу 2024 года. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Ожидается, что работы полностью закончат к концу 2024 года. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

На Васильевском острове в Петербурге возобновили снос кинотеатра «Прибой». На его месте построят центр современного искусства.

Кинотеатр «Прибой» находился на Среднем проспекте В.О. с 1965 года. К сносу здания приступили еще в 2016 году, однако работы вскоре приостановили. На месте бывшего кинотеатра планируется создать Центр современного искусства имени Сергея Курехина. Ожидается, что работы полностью закончат к концу 2024 года. Об этом пишет «МК в Питере».

У нового здания будет шесть этажей, включая подземный. Его общая площадь составит 7,7 тысячи кв. метров. Внутри расположат концертный зал, телевизионную студию и различные мастерские. Стоимость реконструкции оценивается в 3,8 миллиарда рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге могут построить путепровод через Сестрорецкую железную дорогу.