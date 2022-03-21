В Петербурге могут построить путепровод через Сестрорецкую железную дорогу

путепровод позволит разгрузить Светлановскую площадь, Черную речку и сам проспект Испытателей. Фото: Baltpoto/ Дарья Иванова

путепровод позволит разгрузить Светлановскую площадь, Черную речку и сам проспект Испытателей. Фото: Baltpoto/ Дарья Иванова

В Петербурге планируют создать новую транспортную развязку, которая позволит разгрузить север города.

Такое распоряжение о подготовке проекта планировки территории выпустил комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга. Проект будущего путепровода должны подготовить в течение года.

Согласно плану, новый путепровод проложат в створе Омской улицы через Сестрорецкую железную дорогу с выходом на проспект Испытателей.

Ожидается, что путепровод позволит разгрузить Светлановскую площадь, Черную речку и сам проспект Испытателей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 15 июля автобусы №342 соединят «Купчино» и Пушкин единым маршрутом.