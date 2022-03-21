С 15 июля автобусы №342 соединят «Купчино» и Пушкин единым маршрутом

С 15 июля автобусы №342 соединят &#171;Купчино&#187; и Пушкин единым маршрутом
С 15 июля автобусы №342 соединят "Купчино" и Пушкин единым маршрутом. Фото: пресс служба Комитета по транспорту

Автобусы под номером 342 с 15 июля соединят станцию метро «Купчино» и историческую застройку, а также новые кварталы Пушкина.

Благодаря новым автобусам №342 жители зданий на улицах Архитектора Данини, Кедринской, Малиновской и других не придется переплачивать при поездках в Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Так, на автобусном маршруте будет установлена единая общегородская стоимость проезда, — 60 рублей «гостевой» тариф» и 40 рублей при оплате «Подорожником». Также будет доступна оплата льготными, школьными и студенческими проездными билетами.

На маршруте №342 будут ходить автобусы среднего класса, в которые сможет поместиться от 50 человек. Транспорт будет подходить к остановкам каждые 15-18 минут в утреннее и дневное время и 20-23 минуты по вечерам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Северная столица активно готовится к новой модели транспортного обслуживания. Политолог Дмитрий Солонников уверен, что специальные сервисы и объекты станут отличным навигатором для людей всех возрастов.

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