На КАД перекрыли полосу движения между развязками с пр. Энгельса и Выборгским шоссе

На КАД перекрыли полосу движения между развязками с пр. Энгельса и Выборгским шоссе
Полосу движения перекроют на КАД. Фото: Упрдор «Северо-Запад»

Однак полоса перекрыта с 10 по 17 апреля на участке внешнего кольца КАД между развязками с пр. Энгельса и Выборгским шоссе.

Как сообщило ФКУ Упрдор «Северо-Запад», это связано с уборкой смёта в разделительной полосе дороги.

По первой и второй полосам скорость движения ограничать до 50 км/ч. На этом участке дороги всего три полосы для движения. Работы будут производиться на участке внешнего кольца КАД с 25-го по 18-й километр.

На дороге установят временные дорожные знаки и барьеры, ограждающие место производства работ.

Работы будут вестись круглосуточно, в две смены.

закрытие движения кад ФКУ Упрдор «Северо-Запад»


 

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