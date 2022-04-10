Производство духов в России вырастет в три раза

Духов в России станет больше в три раза. Фото: pixabay.com

Духов в России станет больше в три раза. Фото: pixabay.com

В ближайшие три года производство косметики и духов в России вырастет в три раза. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, условия для серьезного роста в России уже есть. И в этом случае в магазины поступит объем косметики и духов на 1 трлн рублей.

Как считает Мантуров, в России открылось «окно возможностей» для производителей, которым им надо обязательно воспользоваться. Также необходимо сконцентрироваться на импортозамещении молекул, сырья, материалов и усилении межотраслевой кооперации с российскими поставщиками.

Напомним, ранее стало известно, что российская розничная сеть «Лента» запустила собственную косметическую марку. В составе средств ухода, которые производятся в Южной Корее, — жемчуг, водоросли и термальная вода.

Ранее американская косметическая компания Estée Lauder заявила о приостановке деятельности в России.

На этом фоне завод «Невская косметика» заявил, что готовится увеличить производство в три раза.