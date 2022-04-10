Сын Джона Леннона спел песню «для конца света» Imagine

Старший сын участника The Beatles Джона Леннона 59-летний британский рок-музыкант Джулиан Леннон впервые исполнил песню своего отца Imagine. По его словам, «эта песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся».

Ранее когда фанаты The Beatles просили его спеть эту песню, Джулиан Леннон говорил, что исполнит ее только в одном случае — если наступит конец света.

«Эта песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся», — написал Джулиан Леннон в Twitter.

Джулиан Леннон — сын Джона Леннона от брака с первой женой Синтией. Первый музыкальный альбом Valotte Джулиан выпустил, когда ему был 21 год. Всего он выпустил семь пластинок.