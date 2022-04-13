Петербург атаковали крысы

В Петербурге жители все чаще жалуются на крыс и других грызунов. Городское управление Роспотребнадзора поручило подразделениям Смольного, муниципальным образованиям и юридическим лицам провести очистку и истребить грызунов.

Только в первом квартале этого года было зарегистрировано 140 обращений по грызунам, это больше трети от всех обращений в 2021 году.

В прошлом году в Петербурге провели дератизацию более 40 тыс. объектов. Но во время проверок специалисты установили, что 16% площадей, а также 19% пищевых и жилых объектов оставались заселены крысами и другими грызунами.

В 2020 году Роспотребнадзор получил 334 жалобы на крыс и 864 — на грязь. В 2021 году в ведомство поступило уже 388 и 1078 жалоб соответственно.