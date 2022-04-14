Китай «поставил на паузу» сотрудничество с Российской академией наук

Партнеры Российской академии наук (РАН) из Китая «поставили на паузу» сотрудничество с академией и заморозили ранее обсуждавшиеся проекты. Об этом в четверг на конференции «Цифровые международные отношения — 2022» в МГИМО заявил президент РАН Александр Сергеев.

По его словам, несмотря на прекрасно построенное сотрудничество, в течение последнего месяца РАН не может «выйти на серьезные обсуждения».

В любом случае, считает Сергеев, важно не поддаваться на провокации, не рвать отношения, все равно надо будет возвращаться к нормальному сотрудничеству и «пытаться сохранить то, что у нас есть там, где можно сохранить».

Контакты с теми учеными, которые хотят сотрудничать, продолжаются, отметил президент РАН, но что касается академий других стран, то все очень сложно, «никогда такой ситуации не было».

«Наши коллеги, руководители академий наук ряда стран, просто отказываются от контактов», — сказал Сергеев. С большинством академий наук из тех, с которыми было прекрасное сотрудничество, отношения заморожены.