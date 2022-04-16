В Минобороны Эстонии признали, что санкции против России не дали эффекта

В Минобороны Эстонии признали, что санкции против России не дали эффекта
Как отметил Лаанет, у Запада все еще есть возможности ужесточить санкции. Фото: unsplash

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что эффекта от экономических санкций против РФ пока не видно.

Глава ведомства заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что антироссийские санкции пока не показали желаемых результатов, поскольку с момента их введения прошло мало времени.

Однако, как отметил Лаанет, у Запада все еще есть возможности ужесточить санкции, например бойкотировать поставки российских энергоносителей. По мнению министра, этим импортом Евросоюз «финансирует» спецоперацию на Украине.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что МИД России запретил Борису Джонсону и министрам Великобритании въезд в страну.

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