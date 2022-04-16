МИД России запретил Борису Джонсону и министрам Великобритании въезд в страну

Российские власти запретили въезд в страну для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также для глав МИД Элизабет Трасс и Минобороны Бена Уоллеса.

Об этом МИД России сообщило на своем официальном сайте. По данным ведомства, решение о запрете въезда для британских политиков было принято в связи их враждебными действиями, в частности введении санкций против РФ.

В санкционный список МИД РФ также попали заместитель премьер-министра, министр юстиции Доминик Рааб, министр финансов Риши Сунак и министр внутренних дел Прити Пател.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что США ждут, что Россия перестанет входить в число крупнейших экономик мира.