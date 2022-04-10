США ждут, что Россия перестанет входить в число крупнейших экономик мира

Америка ждет, что к концу 2022 года Россия уже не будет входить в число крупнейших экономик мира из-за влияния западных санкций. Об этом CNN заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его мнению, санкции нанесут двойной удар по ВВП России уже в этом году, боль и эффект от них будут реальными.

Напомним, Резервный фонд правительства России увеличится на 273,4 млрд руб. Такое решение принято, чтобы обеспечить стабильность экономики. Из них 271,6 млрд руб. — это дополнительные нефтегазовые доходы.

Решение связано с введением странами ЕС пятого пакета санкций в отношении России. Так, в августе вступит в силу эмбарго на уголь из России, будет полностью запрещен импорт угля.