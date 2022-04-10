Резервный фонд правительства РФ пополнят почти на 300 млрд рублей из нефтегазовых доходов

Резервный фонд правительства России увеличится на 273,4 млрд руб. По данным кабинета министров, это обеспечит стабильность экономики.

Согласно распоряжениям, деньги будут использованы в том числе для «реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций».

Из них 271,6 млрд руб. — это дополнительные нефтегазовые доходы.

Такое решение было принято после введения странами ЕС пятого пакета санкций в отношении России. Так, в августе вступит в силу эмбарго на уголь из России, будет полностью запрещен импорт угля.

Резервный фонд правительства РФ предназначен для финансирования непредвиденных расходов федерального значения. Средства из него направляются на социально значимые цели.