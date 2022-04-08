Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций

Евросоюз утвердил пятый пакет экономических и персональных санкций против России из-за специальной операции на Украине.

Об этом сегодня сообщил Совет ЕС. Пятый блок ограничений включает запрет на поставки угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС из России, а также запрет на предоставление доступа в порты ЕС российским судам. Исключение сделали для сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетики.

Евросоюз запретил любые российские и белорусские автотранспортные компании, препятствующие перевозке грузов автотранспортом на территории ЕС. Отступления предоставляются для ряда фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, а также для автотранспорта в гуманитарных целях.

Кроме того, санкции распространяются на ввоз из России квантовых компьютеров, полупроводников, авиатоплива. Запрещен импорт в ЕС российских древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя.

Также введен запрет транзакций и заморозка активов четырех банков РФ, названия которых пока не раскрыли.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глава дипломатии ЕС признал, что рубль хорошо противостоит санкциям.