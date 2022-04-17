Дерипаска предложил провести в России новую пенсионную реформу

Олег Дерипаска считает, что население ни в чем не виновато. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Олег Дерипаска считает, что население ни в чем не виновато. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Российский миллиардер, акционер «Русала» Олег Дерипаска считает, что в России необходимо провести новую пенсионную реформу. Как рассказал он в беседе с изданием «Эксперт», эта реформа должна гарантировать социальные выплаты тем, кому сейчас больше 45 лет.

Для этого Дерипаска предложил «наполнить активами пенсионную систему» за счет госактивов под управлением Пенсионного фонда. По его мнению, это могут быть активы «Роснефти», которые будут находиться у одной компании с целью зарабатывать средства для пенсий.

«Соответственно нужно управлять этими бумагами профессионально. Чтобы не загонять доход в бюджет, потом бюджет делал дотацию Пенсионному фонду, трансферт, и мы платили», – заявил Дерипаска.

По его мнению, реформу надо проводить сейчас, иначе «власти никогда на это не решатся».

Также российский предприниматель заявил о необсчитает, что надо «порезать всю роскошь государственной буржуазии» в России.

«Зачем он (госаппарат — прим. ред.)? Просто взять в два раза и сократить. Отказаться от всех персональных машин, <…> порезать эту составляющую непонятную силовую-правоохранительную в три-пять раз. Оставить армию и флот, раз это единственный оплот», — заявил он.

Также миллиардер предложил объявить амнистию для коррупционеров и поддержать население России, которое, как он отметил, ни в чем не виновато.