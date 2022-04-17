В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины

В Кировском районе Ленинградской области по подозрению в жестоком убийстве задержали 42-летнего мужчину. Как сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Петербургу, накануне, 16 апреля, в одном из домов в СНТ «Ласточка» были найдены тела мужчины и женщины с множественными колото-резанными ранениями.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Установлено, что убил их зять 1980 года рождения. В ходе конфликта он зарезал 66-летнего мужчину. Потом вечером он избил и кушаком от халата задушил вернувшуюся домой женщину.

Злоумышленника задержали. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос о его аресте.

В Петербурге задержали 45-летнего монтажника, изобличенного в убийстве мужчины 25 лет назад.