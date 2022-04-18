Водитель, задавивший малыша на автомойке, привлекался за превышение скорости 9 раз

В Петербурге задержали водителя, насмерть задавившего семилетнего мальчика на автомойке во Фрунзенском районе. Как стало известно Gazeta.SPb, 17 апреля 34-летний мужчина, выезжая с автомойки на Малой Балканской улице, наехал на присевшего на проезжей части ребенка, отец которого в это время мыл автомобиль в соседнем боксе.

Малыша с диагнозом клиническая смерть, остановкой сердца, переломами костей свода черепа и бедер госпитализировали, он скончался в больнице.

Выяснилось, что за последние два года водителя девять раз привлекали по статье за превышение скорости.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, 15 апреля на подъездной дороге к Кингисеппу автомобиль «Шкода Рапид» сбил пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. От удара 45-летний мужчина погиб на месте ДТП.