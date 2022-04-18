Набиуллина: перестройка экономики займет несколько лет

Набиуллина: перестройка экономики займет несколько лет
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.Фото: пресс-служба Банка России

Структурная перестройка российской экономики может занять несколько лет и сопровождаться ростом цен, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Структурная перестройка российской экономики может занять несколько лет. Как сообщает «Прайм», об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, будут меняться логистические, производственные цепочки, Россия будет искать альтернативные рынки сбыта для экспорта.

«Конечно, это очень масштабные изменения, они займут достаточное время. Могут занять и несколько лет, это сейчас сложно сказать», — отметила она.

Эта перестройка может сопровождаться ростом цен на некоторые виды товаров, замедлением экономики.

И Центробанк через финансовую систему будет стремиться смягчить негативное влияние на россиян и российские компании.

Ранее Набиуллина заявила, что во втором-третьем кварталах экономика в России войдет в период активной структурной трансформации.

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