Россельхознадзор рассказал о поставках кормов для животных на фоне санкций

Серьезных перебоев с импортом кормов для животных Россельхознадзор не фиксирует. Доля импорта на рынке кормов для домашних животных в первом квартале этого года составила всего 7%.

По данным ФГИС «Аргус», за первый квартал в Россию ввезено 29,8 тыс. тонн кормов для домашних животных. А за весь прошлый год — 163 тыс. тонн (10%). Как сообщили в Россельхознадзоре, отдельные ограничения на общий объем поставок почти не повлияли.

Так, ввоз кормов из Франции, Австрии, Италии, Венгрии, Норвегии, Китая, Бразилии, Сербии и стран ЕАЭС не ограничен. До конца 2022 года действует временный переходный режим для кормов от 34 компаний из Нидерландов, Германии, Великобритании, Испании, Бельгии и Дании.

Россельхознадзор готов конструктивно сотрудничать с представителями отрасли.