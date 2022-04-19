Стало известно, кому из пенсионеров перечислят по 10 000 рублей до 25 апреля

Стало известно, кому из пенсионеров перечислят по 10 000 рублей до 25 апреля
Выплату перечислят до 25 апреля. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В России подготовили единовременную выплату в размере 10 000 рублей для некоторых пенсионеров. Деньги уже начали переводить.

Разовую выплату получат участники Великой Отечественной войны. Дополнительная материальная поддержка будет зачисляться по случаю грядущего Дня Победы.

Дополнительные 10 000 рублей перечислят им вместе с пенсией. Сумма должна дойти до граждан в срок до 25 апреля, но некоторые ее уже получили. Причем деньги выплатят как работающим, так и не работающим людям, от доходов и статуса пенсионера это не зависит, пишет Primpress.

Выплата положена всем участникам и инвалидам войны, которые проживают не только в России, но и других странах: например, Эстонии, Латвии и Литве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дерипаска предложил провести в России новую пенсионную реформу.

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