Суд запретил делать ремонт книжного в Доме Зингера

Арбитражный суд Северо-Западного округа запретил делать ремонт книжного магазина в Доме Зингера. Уже месяц Дом Книги на Невском проспекте пустует.

Предыдущий арендатор Дома Зингера ООО «Книжный магазин № 1» подал кассацию в Арбитражный суд Северо-Запада на решение о его выселении из помещений. Жалобу будут рассматривать только 7 июня. Пока производство по делу не закончится, ремонтные работы начаться не могут.

В то же время это не повлияет на взаимодействие между городским Домом книги и Альфа-банком, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Переговоры идут, сроки ремонта придется корректировать. Он сможет начаться только после того, как закончатся все необходимые юридические процедуры и после того, как будут решены все вопросы с КГИОП, так как Дом Зингера — охраняемый объект.