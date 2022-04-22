Коронавирусом за сутки заразились 608 петербуржцев

Коронавирусом за сутки заразились 608 петербуржцев
В Петербурге выявили новые случаи заболевания коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 608 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки.

Об этом сегодня, 22 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 515 172 местных жителя. При этом 1 475 624 пациента смогли вылечиться от инфекции, в том числе 649 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 644 человек. Третье место у Московской области — 440 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге от коронавируса ревакцинировались более 270 тысяч человек.

новости СПб новые случаи коронавируса оперштаб пандемия статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяный мужчина с ножом напал на бывшую возлюбленную в продуктовом магазине
Петербурженка выпала из окна во время мытья окон и погибла
В России обнаружили девять тысяч новых случаев COVID-19
Коронавирус стал причиной смерти еще 10 человек в Петербурге
Еще 116 жителей Ленобласти заразились коронавирусом
Коронавирусом за сутки заразились 608 петербуржцев
ФТС: импорт лекарств в РФ сохраняется на прежнем уровне
В Госдуме предлагают ограничить работу гипермаркетов по воскресеньям