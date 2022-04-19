В Петербурге от коронавируса ревакцинировались более 270 тысяч человек

В Петербурге от коронавируса ревакцинировались более 270 тысяч человек
Пункт вакцинации в ТЦ "Галерея". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Петербуржцы продолжают проходить ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

Число ревакцинированных жителей Северной столицы на сегодняшний день достигло 270 861. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе петербургского комитета по здравоохранению.

Напомним, что пройти вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса в городе на Неве можно в 185 прививочных пунктах. Также прививку можно поставит в 50 мобильных пунктах вакцинации. Для детей работают 92 пункта вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург снова лидирует в антирейтинге по суточной заболеваемости COVID.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место — 624 новых случаев инфицирования. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 416 человек. Третье место у Воронежской области — 303 новых ковид-пациента.

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