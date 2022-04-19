В Петербурге от коронавируса ревакцинировались более 270 тысяч человек

Петербуржцы продолжают проходить ревакцинацию от коронавирусной инфекции.
Число ревакцинированных жителей Северной столицы на сегодняшний день достигло 270 861. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе петербургского комитета по здравоохранению.
Напомним, что пройти вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса в городе на Неве можно в 185 прививочных пунктах. Также прививку можно поставит в 50 мобильных пунктах вакцинации. Для детей работают 92 пункта вакцинации.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург снова лидирует в антирейтинге по суточной заболеваемости COVID.
По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место — 624 новых случаев инфицирования. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 416 человек. Третье место у Воронежской области — 303 новых ковид-пациента.