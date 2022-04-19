Петербург снова лидирует в антирейтинге по суточной заболеваемости COVID

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 624 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки.

Об этом сегодня, 19 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 513 374 местных жителя. При этом 1 473 737 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 625 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 416 человек. Третье место у Воронежской области — 303 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что накануне Петербург в очередной раз был на первом месте по числу заболевших коронавирусом за сутки.