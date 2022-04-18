Петербург остается на первом месте по заболевшим коронавирусом

Петербург опять на первом месте по числу заболевших коронавирусом за сутки. Так, за последние сутки в Северной столице Covid-19 заболели 628 человек. Это несколько меньше, чем в выходные, тем не менее Петербург в коронавирусной статистике все равно лидирует.

При этом 492 человека поправились, 16 умерли. Госпитализированы за последние сутки 70 человек.

В Москве за последние сутки заболели 497 человек, а всего в России 9 тыс. 434 новых случая COVID-19. Госпитализированы 1 тыс. 058 человек — на 27,2% меньше по сравнению с 17 апреля.

Всего в России за сутки от коронавируса скончались 213 человек.

Напомним, 5 апреля стало известно, что в Петербурге приступили к производству вакцины от коронавируса «Конвасэл».