Пенсионеры в РФ могут получить выплаты, если откажутся от всех льгот

Пенсионеры в РФ могут получить выплаты, если откажутся от всех льгот
Пенсионеры могут заменить льготы на деньги. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Пенсионеры в России могут отказаться от всех своих льгот и заменить их на денежные выплаты.

По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, у пожилых россиян есть право перевести все полагающиеся льготы и социальные услуги в денежные выплаты, пишет Primpress.

Она рассказала, что пенсионеры со всей страны могут получать различные льготы. Но в некоторых случаях будет практичнее, если перевести их в деньги. Многие знают об этом и заменяют льготы на ежемесячные денежные выплаты.

Например, пенсионеры в Подмосковье могут отказаться от бесплатного проезда в транспорте и вместо этого ежемесячно получать по 507 рублей. Компенсации за услуги домашней телефонной связи можно перевести в выплаты по 220 рублей. В Москве отказавшимся от льгот на приобретение медикаментов будут выплачивать по 1 274 рубля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно, кому из пенсионеров перечислят по 10 000 рублей до 25 апреля.

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