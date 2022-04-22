Депутаты Госдумы предложили повысить налоговый вычет при покупке жилья

В Госдуме предлагают увеличить лимит по налоговому вычету в двое. Фото: Pixabay

В Госдуме предлагают увеличить лимит по налоговому вычету в двое. Фото: Pixabay

Налоговый вычет для российских граждан, купивших жилье, могут увеличить в два раза.

Законопроект о повышении налогового вычета при покупке жилья готовят депутаты Госдумы. Об этом сообщают «Известия».

На сегодняшний день россияне могут вернуть 13% от суммы, потраченной на покупку квартиры или дома. Налоговый вычет рассчитывается из суммы максимум в 2 миллиона рублей, даже если жилье стоит дороже. Если недвижимость покупается в ипотеку, то лимит составляет 3 миллиона рублей. Таким образом, покупатель может вернуть не больше 260 тысяч рублей за покупку жилья с единовременной оплатой и до 390 тысяч рублей за покупку в ипотеку.

В Госдуме предлагают увеличить этот лимит в двое, и тогда он будет составлять 520 тысяч рублей и 780 тысяч рублей соответственно.

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