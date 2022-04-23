СК проверяет законность сноса манежа лейб-гвардии Финляндского полка

СК проверяет законность сноса манежа лейб-гвардии Финляндского полка
СК проводит доследственную проверку по факту сноса манежа. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

В Петербурге организовали доследственную проверку из-за сноса здания манежа лейб-гвардии Финляндского полка.

Проверка организована по итогам встречи руководства петербургского СК с представителем Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и общественниками. Об этом сообщило Главное следственное управление СК по Петербургу.

На место сноса здания, расположенного на 20-й линии Васильевского острова, дом 19А, прибыли следователи, архитекторы, эксперты. Они осмотрели фундамент и узнали все необходимое для проведения экспертизы, в том числе по определению даты постройки здания.

Следком выясняет все обстоятельства демонтажа. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 8 апреля в Петербурге начали сносить манеж лейб-гвардии Финляндского полка.

Здание манежа было построено в 1854 году, что подтверждается историческими фото. При этом в Петербурге закон запрещает сносить дореволюционные постройки. Тем не менее в документах официальным годом строительства манежа значится 1938.

В первой инстанции суд обязал исправить дату на 1854 год. Но Горсуд отменил это решение, в связи с чем снос манежа стал возможным.

На Васильевском острове снесли манеж Финляндского полка. Фото: скриншот видео от Бориса Вишневского/ВК
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