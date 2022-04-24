FT: Shell приступила к процессу «кошмарного» выхода из проекта в России «Сахалин-2»

Shell оценила возможные потери от ухода из России в 4-5 млрд долларов. Фото: pixabay

Shell оценила возможные потери от ухода из России в 4-5 млрд долларов. Фото: pixabay

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell начала процесс «кошмарного» выхода из российского проекта «Сахалин-2». Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, Shell надеется как-то компенсировать потери от приостановки деятельности в России. Компания ведет переговоры с китайскими Cnooc, CNPC и Sinopec о продаже 27,5% доли в месторождении «Сахалин-2», но те требуют за это большую скидку.

В итоге эти «болезненные» переговоры могут стать кошмаром для Shell, пишет FT. А других покупателей на эти активы нет.

Ранее Shell оценила возможные потери от ухода из России в 4-5 млрд долларов.

Как сообщили в Токио, Японимя не будет продавать свою долю в проекте «Сахалин-2». Это связано с тем, что значительная часть добываемого там топлива предназначена для Японии.