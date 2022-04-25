В Выборге ищут неизвестного, выстрелившего из пневмата в живот студенту

В Выборге полиция разыскивает неизвестного мужчину, который в ходе внезапной ссоры выстрелил в живот из пневматического пистолета 17-летнему студенту и скрылся.
Как сообщили в ГУВД РФ по Петербургу и Ленобласти, студент рассказал, что происшествие случилось 24 апреля около семи вечера в парке «Батарейная гора» напротив дома №4 по Каменному переулку.
Студента после оказания медпомощи отпустили домой на амбулаторное лечение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, петербурженку изнасиловали, а потом еще сутки не выпускали из квартиры дома на Пулковском шоссе. Сейчас состояние пострадавшей удовлетворительное, она находится в гинекологическом отделении.