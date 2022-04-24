Петербурженку сутки удерживали в квартире на Пулковском шоссе после изнасилования

Петербурженку сутки удерживали в квартире на Пулковском шоссе после изнасилования
Сейчас девушку поместили в гинекологическое отделение. Фото: pixabay.com

Жительницу Петербурга изнасиловали, а потом еще сутки не выпускали из квартиры дома на Пулковском шоссе. Как передает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, над 19-летней девушкой надругались 22 апреля. Потом ее еще сутки удерживали силой в квартире.

Состояние пострадавшей удовлетворительное, она находится в гинекологическом отделении.

Напомним, ранее заведующий склада признался в изнасиловании школьницы 29 лет назад. Как стало известно Gazeta.SPb, преступление произошло в мае 1993 года. 11-летнюю петербурженку изнасиловали на чердаке дома на Среднем проспекте В.О. Насильника тогда найти не удалось.

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Петербурженку сутки удерживали в квартире на Пулковском шоссе после изнасилования
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