Петербурженку сутки удерживали в квартире на Пулковском шоссе после изнасилования

Жительницу Петербурга изнасиловали, а потом еще сутки не выпускали из квартиры дома на Пулковском шоссе. Как передает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, над 19-летней девушкой надругались 22 апреля. Потом ее еще сутки удерживали силой в квартире.

Состояние пострадавшей удовлетворительное, она находится в гинекологическом отделении.

Напомним, ранее заведующий склада признался в изнасиловании школьницы 29 лет назад. Как стало известно Gazeta.SPb, преступление произошло в мае 1993 года. 11-летнюю петербурженку изнасиловали на чердаке дома на Среднем проспекте В.О. Насильника тогда найти не удалось.