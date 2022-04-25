Десять крупнейших банков России снизили максимальную ставку по вкладам

Десять крупнейших банков РФ снизили среднюю максимальную ставку по вкладам по итогам второй декады апреля с 16,58% до 15,03%, сообщает Банк России.

Самый высокий показатель средней ставки был в первой декаде марта — 20,51%, а самый низкий — в первой декаде октября 2020 года (4,33%).

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам, которую рассчитывает Центробанк, — это ориентир для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, «Тинькофф банк», ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Россельхозбанк и Совкомбанк.