Десять крупнейших банков России снизили максимальную ставку по вкладам

Десять крупнейших банков России снизили максимальную ставку по вкладам
Крупнейшие банки РФ снизили ставку по вкладам. Фото: сайт ЦБ РФ

Десять крупнейших банков РФ снизили среднюю максимальную ставку по вкладам по итогам второй декады апреля с 16,58% до 15,03%, сообщает Банк России.

Самый высокий показатель средней ставки был в первой декаде марта — 20,51%, а самый низкий — в первой декаде октября 2020 года (4,33%).

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам, которую рассчитывает Центробанк, — это ориентир для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, «Тинькофф банк», ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Россельхозбанк и Совкомбанк.

снижение ставки ставка по вкладам центробанк


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге закрывается генконсульство Эстонии
В Петербурге отвечать за уборку дворов теперь будут администрации районов
Стало известно, кто получит новую выплату до 16 тысяч рублей в мае
Десять крупнейших банков России снизили максимальную ставку по вкладам
Улучшенную связь и скидку на интернет за городом предложил билайн
Digital Holding займется цифровизацией здравоохранения в Узбекистане
Петербург на седьмом месте по доходности инвестиций в недвижимость
«Алмаз-Антей» запустил в производство ракетную систему С-500 ...