Сожитель-рецидивист воткнул нож в живот петербурженке на Дачном проспекте

В Петербурге мужчина с криминальным прошлым напал с ножом на сожительницу.

Как стало известно Gazeta.SPb, между сожителями в квартире на Дачном проспекте, 20, произошла пьяная ссора. Во время конфликта 36-летний мужчина схватился за нож и ударил им в живот 46-летней возлюбленной.

Пострадавшая смогла самостоятельно позвонить в службу «112». Прибывшие к месту правоохранители задержали агрессивного мужчину, а бригада скорой госпитализировала петербурженку в больницу. У женщины ножевое ранение, проникающее в плевральную и брюшную полость, задета печень. Она в тяжелом состоянии.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В прошлом задержанный был осужден за грабежи, кражи, разбой, а также угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

В марте 2017 года он уже нападал на свою сожительницу. Тогда он держал ее за волосу и размахивал перед ней ножом, угрожая убить.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Выборге ищут неизвестного, выстрелившего из пневмата в живот студенту.