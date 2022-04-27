Россия намерена выйти из состава Всемирной туристской организации ООН

Россия намерена выйти из состава Всемирной туристской организации ООН
Россия выходит из UNWTO. Фото: pixabay

Россия выйдет из состава Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Как сообщила организация, Россия заявила о своем решении выйти из UNWTO. Отмечается, что для выхода из организации Москве придется следовать «надлежащей процедуре». Процесс по выходу из UNWTO может занять год, но приостановка членства РФ в организации вступает в силу немедленно.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что выход России из Всемирной туристской организации может привести к пагубному прецеденту, пишет РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что постпред США заявил, что Россию невозможно исключить из Совбеза ООН. По ее словам, Совбез появился после создания ООН после Второй мировой войны, и нельзя изменить факт того, что Россия — член Совбеза.

UNWTO всемирная туристская организация оон выход из состава Россия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Матвиенко призвала снижать цены в магазинах в связи с укреплением рубля
Приложения «Аэрофлот» и Utair удалили из App Store
Россия намерена выйти из состава Всемирной туристской организации ООН
Четыре покупателя из ЕС оплатили счет за российский газ в рублях
Кудрин: россиянам в ближайшие полтора-два года будет очень трудно
В Петербурге есть большие запасы оригинальных автозапчастей
Интернет 4G билайн стал быстрее в Ленобласти
Более 500 тысяч россиян возьмут льготную ипотеку в 2022 году