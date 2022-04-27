Россия намерена выйти из состава Всемирной туристской организации ООН

Россия выйдет из состава Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Как сообщила организация, Россия заявила о своем решении выйти из UNWTO. Отмечается, что для выхода из организации Москве придется следовать «надлежащей процедуре». Процесс по выходу из UNWTO может занять год, но приостановка членства РФ в организации вступает в силу немедленно.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что выход России из Всемирной туристской организации может привести к пагубному прецеденту, пишет РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что постпред США заявил, что Россию невозможно исключить из Совбеза ООН. По ее словам, Совбез появился после создания ООН после Второй мировой войны, и нельзя изменить факт того, что Россия — член Совбеза.