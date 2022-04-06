Постпред США: Россию невозможно исключить из Совбеза ООН

Россию не получится исключить из Совета безопасности ООН, считает постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

«Совет безопасности появился вследствие создания ООН после Второй мировой войны. Россия — член Совета безопасности. Это факт. Мы не можем изменить этот факт», — заявила она в интервью MSNBC.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН, где Москва как постоянный член имеет право вето. Зеленский предложил совету самораспуститься или исключить Россию.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что исключить Россию из организации невозможно по ее уставу.

На постоянной основе в Совбезе состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, они имеют право вето. Еще десять членов избираются Генассамблеей на два года.

Чтобы исключить Россию из Совета безопасности, нужна поправка в Устав ООН. Для ее принятия нужны подписи всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на такое предложение.