За пал травы дачники заплатят полмиллиона

За пал травы дачники заплатят полмиллиона
Лесной пожар в Волосово. Фото: комитет по природным ресурсам Ленобласти

За поджигание травы весной дачникам грозит крупный штраф — до полумиллиона рублей. Об этом радио Sputnik заявил директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев.

По его словам, когда весной подсыхает земля в полях, дачники начинают палить траву. При этом гибнут все насекомые и грызуны, и сама ситуация очень пожароопасная.

Эксперт напомнил, что сжигание сухой травы нарушает правила противопожарного режима. Это грозит штрафом до 5 тыс. рублей. А если пал травы приводит к лесному пожару, то нарушителю грозит уголовное наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей или лишения свободы.

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