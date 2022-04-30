За пал травы дачники заплатят полмиллиона

За поджигание травы весной дачникам грозит крупный штраф — до полумиллиона рублей. Об этом радио Sputnik заявил директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев.

По его словам, когда весной подсыхает земля в полях, дачники начинают палить траву. При этом гибнут все насекомые и грызуны, и сама ситуация очень пожароопасная.

Эксперт напомнил, что сжигание сухой травы нарушает правила противопожарного режима. Это грозит штрафом до 5 тыс. рублей. А если пал травы приводит к лесному пожару, то нарушителю грозит уголовное наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей или лишения свободы.