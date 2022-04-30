Пенсионеры в РФ старше 50 лет получат новую льготу с 1 мая

Пенсионеры в РФ старше 50 лет получат новую льготу с 1 мая
Претендовать на получение льготы могут все граждане старше 50 лет с любым хроническим заболеванием. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Государство предоставит российским пенсионерам старше 50 лет новую льготу, но получить ее можно будет только в определенных случаях.

Как пишет Primpress, новая льгота будет доступна гражданам старше 50 лет, у которых есть какое-либо хроническое заболевание. Раньше пожилым людям возвращалась только половина стоимости лекарственных препаратов, но начиная с 1 мая им будут компенсировать уже полную стоимость лекарств. Такую льготу ввели уже, в частности, в ХМАО.

Претендовать на получение льготы могут все граждане старше 50 лет с любым хроническим заболеванием. Диагноз должен быть подтвержден врачом, а на лекарства должны быть рецепты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионеров в РФ с банковскими картами ждет сюрприз с 1 мая.

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